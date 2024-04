Ste tudi vi prejeli lažno sporočilo o kazenskem pregonu?

Znova se pojavljajo lažna elektronska sporočila, v katerih naj bi Policija prejemnike pozivala, da se javijo Policiji in kliknejo na prilogo v priponki. Kot poudarjajo na PU Kranj, gre za lažna sporočila. Pri tem opozarjajo, da nikakor ne odpirajte prilog, nikomur ne dajajte osebnih ali bančnih podatkov, nikomur ne plačujte, sporočilo pa čim prej izbrišite.

Slovensko različico lažnih obvestil so prvič zasledili maja 2022. Vsake toliko se pojavi nova variacija sporočil, ki se od prejšnjih običajno razlikuje v grafični podobi dopisa in imenu podpisnika – vsakič se goljufi potrudijo in poiščejo ime aktualnega generalnega direktorja Policije, pojasnjujejo na spletni strani Varni na internetu.

Taka elektronska sporočila so poslana na veliko število naključnih naslovov. Cilj goljufov je najti nekaj posameznikov, ki jih bodo navedbe dovolj prestrašile, da bodo sporočilo vzeli za legitimno in odgovorili nanj, čeprav so vse navedbe povsem izmišljene, sporočilo pa se lahko obravnava kot vsako drugo neželeno pošto (spam).

Zadeva sporočil je običajno "Sodni poziv", "Pritožba", "Kazniva dejanja" ipd. Vsebujejo grafične elemente različnih organov pregona (Slovenska policija, Europol, tožilstvo, ...) ter opozorilo, da je potrebno prebrati priloženi dokument, ki je običajno slikovna ali pdf datoteka. V podpisu se nahaja ime osebe iz vodstva Policije, vsebina pa so izmišljene navedbe o pregonu zaradi različnih kaznivih dejanj, ki naj bi jih storili. Če se ne bi odzvali v zastavljenem roku, grozijo s sprožitvijo kazenskega pregona ter izpostavitve v javnosti.

In če goljufom odgovorimo na obtožbe? Scenarij je v nadaljevanju precej pričakovan: goljufi v novem sporočilu ponovijo svoje grožnje in opozorila o sodnem pregonu, vendar pa nam tokrat ponudijo možnost rešitve situacije s plačilom globe, s čimer naj bi se sodni postopki proti nam v celoti ustavili. Znesek globe znaša od nekaj sto do nekaj tisoč evrov. Če nismo pripravljen plačati, v naslednjih dneh pošljejo še nekaj dodatnih grozilnih sporočil.

Kako moram ukrepati, če prejmem tako sporočilo?

Ne odpirajte priponk in ne klikajte na morebitne povezave v njih. Ne odgovarjajte na elektronsko pošto in ne vzpostavljajte stika z goljufi ter ne nakazujte denarja. Elektronsko sporočilo označite kot vsiljeno pošto oziroma ga preprosto izbrišite.

Kaj se zgodi, če odgovorimo na tovrstno sporočilo?

Goljufi bodo ponovili svoje grožnje in opozorila o sodnem pregonu, a nam bodo tokrat ponudili možnost rešitve situacije s plačilom globe, s čimer pa se zadeva ne zaključi.

Kako naj ukrepam, če sem že nakazal denar?

Če ste že nakazali denar in šele kasneje ugotovili, da gre za prevaro, takoj kontaktirajte svojo banko in podajte reklamacijo. Oškodovanje prijavite na Policijo.

Ali moram tako lažno sporočilo prijaviti na SI-CERT?

Ne, tovrstnih sporočil ni potrebno prijavljati na SI-CERT.