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Črna kronika

'Ste vedeli, da imate na računu pozabljena kriptosredstva?'

Maribor, 17. 07. 2026 15.57 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Spletna prevara

Na mariborski policijski upravi opozarjajo na iznajdljive spletne goljufe, ki jim žrtve kljub številnim opozorilom policije še vedno verjamejo. Posledice pa: od izpraznjenih bančnih računov in izgubljenih življenjskih prihrankov do kreditov, ki jih oškodovanci nikoli niso najeli.

Na Policijski upravi Maribor so v zadnjih dneh znova prejeli več prijav spletnih goljufij. Kot sporočajo, je skupni imenovalec vseh enak: "Žrtve so v dobri veri sledile navodilom neznancev in jim omogočile dostop do svojih bančnih računov ali pa jim neposredno nakazale denar, prepričane, da gre za varno naložbo ali izplačilo zasluženih sredstev."

V ponedeljek je tako oškodovanec goljufu omogočil dostop do svojega bančnega računa, storilec pa je priložnost hitro izkoristil in račun izpraznil. Škoda je presegla 24.000 evrov.

Dan kasneje je neznanec prepričal občana, da ima na računu skoraj 10.000 evrov kriptosredstev, čeprav sam z njimi nikoli ni trgoval. Zgodbi je verjel in storilcu omogočil dostop do svoje spletne banke. Kmalu zatem je ugotovil, da je ostal brez 75.000 evrov.

Istega dne je so prejeli še eno prijavo na območju Maribora, kjer je storilec po telefonu obljubljal izjemne zaslužke z nakupom kriptovalut. Oškodovanec mu je nakazal skoraj 40.000 evrov. Namesto donosne naložbe pa je naposled ostal brez denarja.

V sredo sta sledili dve prijavi - oškodovanca sta neznancem omogočila dostop do spletnega bančništva. Eden je izgubil več kot 55.000 evrov, drugi pa več kot 42.000 evrov.

Dan kasneje pa so policisti prejeli prijavo oškodovanca, ki je ostal brez skoraj 25.000 evrov.

"Gre le za izstopajoče primere, saj smo obravnavali več podobnih prijav, pri katerih so oškodovanci ostali brez sredstev v višini nekaj tisoč evrov," ob tem dodajajo na mariborski policijski upravi, s čimer opozarjajo, da je znesek še veliko višji od izpostavljenih 271 tisčakov.

Kako ravnati?

Policisti ob tem opozarjajo tudi na ravnanje žrtev po ugotovljeni prevari. Oškodovanci namreč pogosto še pred prijavo izbrišejo aplikacije, sporočila, elektronsko pošto in druge sledi komunikacije z goljufi, s tem pa nehote uničijo dokaze, ki bi lahko pomagali pri identifikaciji storilcev. Zato oškodovance pozivajo, da v teh primerih ne brišejo podatkov ali aplikacij.

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"Občanom svetujemo še, da takoj prekinejo pogovor z osebami, ki obljubljajo hiter zaslužek ali 'najdena' sredstva, ne razkrivajo osebnih, varnostnih in bančnih podatkov, ne omogočajo oddaljenega dostopa do svojih telefonov ali računalnikov, ne nakazujejo denarja neznancem, ne potrjujejo 'sumljivih' prijav, plačil ali bančnih transakcij, ne klikajo sumljivih povezav in ne izpolnjujejo neznanih spletnih obrazcev, ob tem pa naj tudi shranijo telefonske številke, sporočila in drugo komunikacijo kot dokaz," narekujejo.

Policija še dodaja, naj ljudje predvsem ne nasedejo ponudbam in obljubam o hitrih zaslužkih ter pozabljenih (oplemenitenih) finančnih sredstvih, oziroma so pri tovrstnih vlaganjih posebej previdni.

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