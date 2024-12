"16-letna Tamara Borovič je odšla neznano kam," so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Pogrešana je visoka približno 165 centimetrov, srednje postave, bele polti, ima kostanjeve lase, ki ji segajo do ramen in rjavo-zelene oči.

Policisti vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o pogrešani osebi, prosijo, da jim to sporočijo na interventno številko Policije 113 oz. na najbližjo policijsko postajo ali na anonimi telefon policije 080 1200.