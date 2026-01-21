Naslovnica
Črna kronika

Ste videli pogrešanega 24-letnika iz Litije?

21. 01. 2026

Avtor:
M.S.
Pogrešani Luka Grabnar

Policisti so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 24-letnega Luko Grabnarja iz Litije. Nazadnje so ga opazili v Ljubljani.

Luka Grabnar je visok okoli 165 centimetrov in je suhe postave. Ima svetle oči in zelo kratko postrižene lase. Oblečen je v temnejša oblačila, obut pa v črne gležnjarje. Nosi očala.

Nazadnje so ga videli danes dopoldne na območju Ljubljane.

Kot so zapisali policisti, gre za osebo, ki potrebuje pomoč. Ker pogrešanega z do sedaj izvedenimi ukrepi niso našli, prosijo javnost za pomoč.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali na PP Litija na (01) 890 02 80. Lahko pokličete tudi na 113 ali na anonimni telefon 080 1200.

