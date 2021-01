Ste videli 33-letnega Elvina Husića iz Cerknice?

Svojci pogrešajo 33-letnega Elvina Husića iz Cerknice. Elvin je visok 170 centimetrov in suhe postave, ima svetle kratke lase, svetle oči, tanjšo bradico od ust navzdol, nosil pa je temno sive hlače in črno bundo. Videli so ga v petek, 15. januarja dopoldne, v Cerknici, dom pa je zapustil z vozilom Volkswagen passat z registrsko številko LJ 19-MCV. Vse, ki bi karkoli vedeli, to sporočite Policiji.

