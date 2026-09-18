Ste videli 38-letnega Damjana Meška?

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da je neznano kam odšel 38-letni Damjan Meško iz Pobrežja pri Vidmu pri Ptuju. Moškega so nazadnje videli 16. septembra ob 21.30 na naslovu Ljubljanska cesta 1, Dob.

Pogrešani je visok približno 175 centimetrov, suhe postave, kratkih temnejših las, ima krajšo temnejšo brado. Kako je bil oblečen, ni znano.

Policisti Policijske postaje Podlehnik vse, ki bi ga opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oz. na anonimni telefon Policije 080-1200.