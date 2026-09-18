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Črna kronika

Ste videli 38-letnega Damjana Meška?

Maribor, 18. 09. 2026 15.38 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Damjan Meško

Policisti Policijske postaje Podlehnik iščejo 38-letnega Damjana Meška iz Pobrežja pri Vidmu pri Ptuju. Vse, ki bi imeli o pogrešanem kakršnokoli informacijo, prosijo, da jim to sporočijo.

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da je neznano kam odšel 38-letni Damjan Meško iz Pobrežja pri Vidmu pri Ptuju. Moškega so nazadnje videli 16. septembra ob 21.30 na naslovu Ljubljanska cesta 1, Dob.

Pogrešani je visok približno 175 centimetrov, suhe postave, kratkih temnejših las, ima krajšo temnejšo brado. Kako je bil oblečen, ni znano.

Policisti Policijske postaje Podlehnik vse, ki bi ga opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oz. na anonimni telefon Policije 080-1200.

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