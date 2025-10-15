Ste videli 41-letno Emino Miskić?

41-letno Emino Miskić iz Radovljice so nazadnje videli v torek, 7. oktobra 2025, okoli 16. ure, na domačem naslovu. S svojega doma je nato odšla neznano kam.

Pogrešana je visoka okoli 160 centimetrov, srednje postave in ima dolge temne lase, ki so na levi strani glave pobriti, na desni pa ima svetel pramen.

Nazadnje je bila oblečena v sivo jakno in črne pajkice, obuta pa v črne superge Adidas.

Ker Policija 41-letnice z doslej izvedenimi ukrepi ni uspela najti, javnost prosi za pomoč. Vse, ki bi o pogrešani karkoli vedeli, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Radovljica, telefon (04) 537 78 00, ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.