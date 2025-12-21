Ste videli 45-letnega Miho?

Policijska postaja Kamnik je bila obveščena o tem, da svojci pogrešajo 45-letnega Miho Slaparja iz Kamnika.

Miha je visok okoli 180 centimetrov in je srednje postave. Ima kratke rjave lase in temno rjave oči. Nazadnje je bil oblečen v modre kavbojke in siv pulover, obut pa je bil v športne copate.

Vozilo pogrešanega so našli na gozdni poti nad sotesko Veliki Predaselj na območju Kamnika. Policisti zdaj na širšem območju soteske vodijo iskalno akcijo, v kateri sodelujejo tudi druge službe za reševanje.

Kljub temu policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kamnik na 01 830 31 80, pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.