Črna kronika

Ste videli 45-letnega Miho?

Ljubljana, 21. 12. 2025 10.34 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
K.H.
Slapar Miha

Svojci pogrešajo 45-letnega Miho Slaparja iz Kamnika. Njegovo vozilo so našli na gozdni poti nad sotesko na območju Kamnika. Na širšem območju poteka iskalna akcija.

Policijska postaja Kamnik je bila obveščena o tem, da svojci pogrešajo 45-letnega Miho Slaparja iz Kamnika. 

Miha je visok okoli 180 centimetrov in je srednje postave. Ima kratke rjave lase in temno rjave oči. Nazadnje je bil oblečen v modre kavbojke in siv pulover, obut pa je bil v športne copate. 

Vozilo pogrešanega so našli na gozdni poti nad sotesko Veliki Predaselj na območju Kamnika. Policisti zdaj na širšem območju soteske vodijo iskalno akcijo, v kateri sodelujejo tudi druge službe za reševanje.

Kljub temu policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kamnik na 01 830 31 80, pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.

Slapar Miha
Slapar Miha
FOTO: PU Ljubljana
pogrešana oseba miha slapar kamnik

