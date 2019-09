Ste videli 48-letnega Roberta Nučiča?

Policisti Policijske postaje Grosuplje od 8. julija obravnavajo primer pogrešanega 48-letnikaRoberta Nučiča iz Grosulja. Svojci so ga nazadnje videli 6. julija v popoldanskih urah doma.

Pogrešani je visok 190 centimetrov, srednje postave, ne nosi očal, prav tako nima brade ali brk. Kaj bi lahko imel oblečeno, ni znano.

Da bi ga izsledili, so policisti izvedli vrsto aktivnosti, med drugim tudi iskalno akcijo skupaj z lovci, gasilci in jamarsko reševalno službo. S pomočjo jamarskih reševalcev so pregledali več naravnih jam, ki se nahajajo v gozdovih v okolici naslova prebivališča pogrešanega, iskalna akcija pa na koncu ni bila uspešna. Opravili so tudi več razgovorov s sosedi, prijatelji, znanci, bivšimi sodelavci in ostalimi osebami, ki bi lahko posredovali koristne informacije.

Vse, ki bi morebiti imeli kakršnekoli koristne informacije o pogrešanem, prosijo, da to sporočite grosupeljskim policistom na telefonsko številko 01 781 83 80, številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.