Ste videli 48-letno Martino iz Gaja pri Pragerskem?

Pogrešana se je v četrtek dopoldne od doma odpeljala z osebnim avtomobilom znamke Hyundai i-20, bele barve, registrskih oznak MB NE-120.
Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani in vozilu, policisti prosijo, da to sporočijo na številko 113.
Svojci pogrešajo 48-letno Martino Dovnik iz Gaja pri Pragerskem. Pogrešana je srednje postave, visoka okoli 180 centimetrov, rjavih las do ramen, nosi očala, oblečena je v modre kavbojke, svetlo bundo in obuta v sive gležnarje, so sporočili s Policijske uprave Maribor.
Pogrešana se je v četrtek dopoldne od doma odpeljala z osebnim avtomobilom znamke Hyundai i-20, bele barve, registrskih oznak MB NE-120.
Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani in vozilu, policisti prosijo, da to sporočijo na številko 113.