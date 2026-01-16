Naslovnica
Črna kronika

Ste videli 48-letno Martino iz Gaja pri Pragerskem?

Maribor, 16. 01. 2026 12.47 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Dovnik

Svojci pogrešajo 48-letno Martino Dovnik iz Gaja pri Pragerskem. Pogrešana je srednje postave, visoka okoli 180 centimetrov, rjavih las do ramen, nosi očala, oblečena je v modre kavbojke, svetlo bundo in obuta v sive gležnarje, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Pogrešana se je v četrtek dopoldne od doma odpeljala z osebnim avtomobilom znamke Hyundai i-20, bele barve, registrskih oznak MB NE-120.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani in vozilu, policisti prosijo, da to sporočijo na številko 113.

pogrešana oseba

