Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, jo opazili ali videli njeno vozilo, policija prosi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Domžale na telefonsko številko 01 724 65 80. Pokličejo lahko tudi na interventno številko 113 ali anonimno telefonsko številko 080 1200.