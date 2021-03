Ste videli 60-letnega Sama?

Pogrešani je močnejše postave, visok 175 centimetrov, okroglega obraza, rjavih oči in brez las. Nazadnje so ga videli 17. marca v Splošni bolnišnici Izola, kamor so ga z reševalnim vozilom pripeljali na pregled. Isti dan je okoli 22. ure zapustil bolnišnico in od takrat ga ni nihče videl, so sporočili s Policijske uprave Koper.