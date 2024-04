S Policijske uprave Celje so sporočili, da so bili danes obveščeni o izginotju Ivanke Bobek. To so nazadnje opazili minuli petek v centru Celja.

Vse, ki so pogrešano opazili, ali vedo, kje bi lahko bila, Policija prosi za informacije. Pokličete jih lahko na telefonsko številko PP Celje 03 54 26 400, na številko 113 ali pa na anonimno številko 080 12 00.