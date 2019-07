Ste videli 74-letnega Alberta Ivića?

Celjski policisti iščejo 74-letnega Alberta Ivića, sicer državljana Avstrije in Hrvaške, ki so ga nazadnje videli v Podpeči ob Dravinji. Vse, ki so ga opazili, policija prosi, da o tem obvestijo Policijsko postajo Slovenske Konjice, ali pa pokličejo na anonimni telefon policije.

Občanka je policiste danes obvestila, da je sinoči v Podpeči ob Dravinji v bližini njene stanovanjske hiše opazila parkirano vozilo znamke škoda fabia in starejšega moškega, ki je deloval zmedeno. Peš se je odpravil v smeri Zbelovega. Pogrešani Alberto Ivić. FOTO: PU Celje Ob vozilu je občanka našla dokumente na ime Alberto Ivić in korekcijska očala. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je pogrešani državljan Avstrije in Hrvaške. V Slovenijo je vstopil v sredo, od doma v Avstriji pa je odšel približno pred tremi tedni. 74-letnik je oblečen v majico s kratkimi rokavi rdeče barve in kratke hlače, obut pa je v natikače. Vse, ki so ga opazili, policija prosi, da o tem obvestijo Policijsko postajo Slovenske Konjice na številko 03 757 57 50, ali pa pokličejo na anonimni telefon policije 080 1200.