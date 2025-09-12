Svetli način
Ste videli 78-letnega Milana Grmeka?

Sežana, 12. 09. 2025 12.00 | Posodobljeno pred 1 uro

M.S.
Svojci pogrešajo 78-letnega Milana Grmeka iz okolice Sežane. Policija prosi vse, ki so ga opazili ali imajo kakršnokoli informacijo o njem, da to čim prej sporočijo na 113, najbližji policijski postaji ali pokličejo na anonimno številko 080 1200.

Pogrešani Milan Grmek
Pogrešani Milan Grmek FOTO: PU Koper

Pogrešani Milan Grmek je včeraj okoli 19. ure odšel od doma in odtaval neznano kam. Od takrat naprej ga svojci niso več videli ali slišali. 

Nazadnje je bil oblečen v kratke hlače, kratko majico in karirasto srajco, obute je imel natikače.

