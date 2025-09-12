Ste videli 78-letnega Milana Grmeka?

Pogrešani Milan Grmek je včeraj okoli 19. ure odšel od doma in odtaval neznano kam. Od takrat naprej ga svojci niso več videli ali slišali.
Nazadnje je bil oblečen v kratke hlače, kratko majico in karirasto srajco, obute je imel natikače.
Svojci pogrešajo 78-letnega Milana Grmeka iz okolice Sežane. Policija prosi vse, ki so ga opazili ali imajo kakršnokoli informacijo o njem, da to čim prej sporočijo na 113, najbližji policijski postaji ali pokličejo na anonimno številko 080 1200.
