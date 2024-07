Kot so sporočili s PU Ljubljana, so Frančiško nazadnje videli včeraj, okoli 11. ure na območju Mengša. Ker je do zdaj še niso uspeli izslediti, prosijo javnost za pomoč.

Policija naproša vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, na policijsko postajo Domžale (01 724 65 80) ali pa pokličejo na interventno številko 113 oz. na anonimni telefon 080 1200.