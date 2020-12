Ste videli 84-letnega Jožefa iz Maribora?

Svojci pogrešajo 84-letnega Jožefa Matjašca iz Maribora. Nazadnje so ga videli na božični večer v popoldanskih urah. Visok je okoli 165 centimetrov, suhe postave in sivih las. Pogrešani je brez dokumentov in mobilnega telefona, rahlo dementen in brez poslovne sposobnosti. Vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem izginotju, naprošajo, da obvestite Policijo.

icon-expand Pogrešan je Jožef Matjašeciz Maribora z Betnavske ceste, so sporočili s PU Maribor. Nazadnje so ga sorodniki videli 24. decembra v popoldanskih urah. Pogrešani je star 84 let, visok okoli 165 cm, suhe postave (okoli 50 kilogramov), sivih las, kaj je imel oblečeno, pa ni znano. Je brez dokumentov, brez mobilnega telefona, deloma dementen in nima poslovne sposobnosti. Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosimo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko Policije 113oziroma na anonimni telefon Policije 080 1200. icon-expand