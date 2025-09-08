Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Črna kronika

Ste videli 84-letno Antonijo Uršulo Klopčič?

Kranj, 08. 09. 2025 22.32 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
0

Policisti javnost prosijo za pomoč pri iskanju 84-letne Antonije Uršule Klopčič iz Britofa pri Kranju. Pogrešana je v ponedeljek zjutraj z bližnjimi odšla iz Krme proti Triglavu, na Kredarici bi se morala udeležiti svete maše, nato pa se s Kredarice vrniti nazaj proti Krmi, vendar se ni vrnila. Pohodnica je sicer izkušena planinka in v dobri kondiciji.

Antonija Uršula Klopčič
Antonija Uršula Klopčič FOTO: PU Kranj

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da svojci pogrešajo 84-letno Antonijo Uršulo Klopčič iz Britofa, ki je v ponedeljek zjutraj z bližnjimi odšla iz Krme proti Triglavu. Po do sedaj znanih podatkih naj bi se na Kredarici udeležila svete maše, nato pa se s Kredarice vrnila nazaj proti Krmi. Ker se svojci s pogrešano osebo v popoldanskem času v Krmi niso dobili, so zaprosili za pomoč.

Pohodnica je v dobri kondiciji. Pot pozna in je izkušena planinka. Mobitela nima s seboj. Visoka je okoli 165 centimetrov, srednje postave in kratkih sivih las.

Oblečena je bila v hlače svetlo zelene barve (pumparice) do kolen, obuta pa v rdeče visoke nogavice in pohodne čevlje. Zgoraj je imela oblečeno karirasto rdeče-modro srajco, čez njo pa po vsej verjetnosti bež bluzo. Na glavi je imela zelen safari klobuk, na hrbtu pa temno moder nahrbtnik, v katerem je imela dodatna oblačila in verjetno nekaj hrane in pijače. S seboj je imela tudi pohodne palice.

Ker oseba z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, policija javnost prosi za pomoč. Helikopter Letalske policijske enote je pregledal območje in na Kredarico prepeljal gorske reševalce GRS Mojstrana. Trenutno potekajo aktivnosti za izsleditev pogrešane na območju Triglava.

"Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosimo, da podatke sporočijo najbližji policijski postaji, Policijski postaji Bled (04 575 72 00), pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200," so še sporočili.

antonija uršula klopčič pogrešana oseba policija
Naslednji članek

23-letnik huje poškodovan po skoku z letala

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215