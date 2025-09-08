Ste videli 84-letno Antonijo Uršulo Klopčič?

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da svojci pogrešajo 84-letno Antonijo Uršulo Klopčič iz Britofa, ki je v ponedeljek zjutraj z bližnjimi odšla iz Krme proti Triglavu. Po do sedaj znanih podatkih naj bi se na Kredarici udeležila svete maše, nato pa se s Kredarice vrnila nazaj proti Krmi. Ker se svojci s pogrešano osebo v popoldanskem času v Krmi niso dobili, so zaprosili za pomoč.

Pohodnica je v dobri kondiciji. Pot pozna in je izkušena planinka. Mobitela nima s seboj. Visoka je okoli 165 centimetrov, srednje postave in kratkih sivih las.

Oblečena je bila v hlače svetlo zelene barve (pumparice) do kolen, obuta pa v rdeče visoke nogavice in pohodne čevlje. Zgoraj je imela oblečeno karirasto rdeče-modro srajco, čez njo pa po vsej verjetnosti bež bluzo. Na glavi je imela zelen safari klobuk, na hrbtu pa temno moder nahrbtnik, v katerem je imela dodatna oblačila in verjetno nekaj hrane in pijače. S seboj je imela tudi pohodne palice.

Ker oseba z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, policija javnost prosi za pomoč. Helikopter Letalske policijske enote je pregledal območje in na Kredarico prepeljal gorske reševalce GRS Mojstrana. Trenutno potekajo aktivnosti za izsleditev pogrešane na območju Triglava.

"Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosimo, da podatke sporočijo najbližji policijski postaji, Policijski postaji Bled (04 575 72 00), pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200," so še sporočili.