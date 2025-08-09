Svetli način
Črna kronika

Ste videli 86-letnega Andreja Ariha?

Kranjska Gora, 09. 08. 2025 11.07 | Posodobljeno pred dvema minutama

Avtor
M.P.
Svojci pogrešajo 86-letnega Andreja Ariha s Kranjske Gore, ki so ga nazadnje videli v četrtek okoli 11. ure. Policisti vse, ki bi imeli o pogrešanem kakršnokoli informacijo, prosijo za pomoč.

Andrej Arih
Andrej Arih FOTO: PU Kranj

Policisti Policijske postaje Kranjska Gora so bili v petek okoli 20.40 obveščeni, da svojci pogrešajo 86-letnega Andreja Ariha iz Kranjske Gore.

Moški je visok okoli 170 centimetrov, čokate postave ter ima sive kratke lase. Najverjetneje je oblečen v zeleno polo majico in temni spodnji del trenirke, obut pa naj bi bil v natikače Crocs. S seboj naj bi imel tudi moder nahrbtnik.

86-letnik težko hodi, nazadnje pa so ga videli v četrtek okoli 11. ure, ko se je z avtobusom z Jesenic vrnil na domači naslov. Pogrešani sicer živi sam.

Ker pogrešanega z do zdaj izvedenimi ukrepi niso uspeli najti, policisti javnost prosijo za pomoč. "Vse, ki bi o pogrešani osebi karkoli vedeli, prosimo, da podatke sporočijo na Policijsko postajo Kranjska Gora (telefon 04/582 07 00), pokličejo interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200," so sporočili s Policijske uprave Kranj.

andrej arih pogrešana oseba policija
