Ste videli 87-letnega Ivana Okršlarja?

87-letni Ivan Okršlar je visok okoli 165 centimetrov, suhe postave, sivih oz. belih las in svetlih oči. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v majico s kratkimi rokavi olivno zelene barve, dolge hlače drap oz. svetlozelene barve, obute pa je imel nogavice in natikače bele barve.

Pogrešanega so nazadnje videli na Cesti na Bokalce na območju Viča.

"Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bil najden, javnost naprošamo za informacije. Gre za dementno osebo, potrebno pomoči," sporočajo s Policijske uprave Ljubljana.

Vsi, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Vič na (01) 470 09 60, naj pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.