Ste videli Aleša?

Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov, suhe postave in po glavi obrit na golo. Na levem komolcu ima večjo rano in modrico na nogi, na desni roki ima tetovažo pajka, na lopatici tetovažo škorpijona, na spodnjem predelu hrbta pa tetovažo z motivom rož, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Pogrešani je bil nazadnje viden 13. avgusta. Policija vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko policije za komunikacijo v sili 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.