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Črna kronika

Ste videli Alojza Podvrška?

Maribor, 18. 07. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Podvršek Alojz

Policisti Policijske postaje Ptuj so prejeli prijavo o pogrešanem Alojzu Podvršku, doma iz Kidričevega. Policija javnost prosi za pomoč.

68-letni Alojz Podvršek je oblečen v kratke jeans hlače in majico neznane barve, obut v modre adidas čevlje. Je suhe postave, ima kratke sive lase na prečko na stran, močne sive brke in dioptrijska očala.

Nazadnje so ga opazili 17. julija okoli 9. ure v domačem Kidričevem.

Policija vse, ki bi pogrešanega opazili ali kar koli vedeli o njegovem izginotju, prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko policije za komunikacijo v sili 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.

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