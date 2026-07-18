Ste videli Alojza Podvrška?

68-letni Alojz Podvršek je oblečen v kratke jeans hlače in majico neznane barve, obut v modre adidas čevlje. Je suhe postave, ima kratke sive lase na prečko na stran, močne sive brke in dioptrijska očala.

Nazadnje so ga opazili 17. julija okoli 9. ure v domačem Kidričevem.

Policija vse, ki bi pogrešanega opazili ali kar koli vedeli o njegovem izginotju, prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko policije za komunikacijo v sili 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.