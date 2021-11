Ste videli Bernardko Novak?

Novomeški policisti so bili obveščeni, da je že od 19. novembra pogrešana 48-letna Bernardka Novak iz Straže pri Novem mestu. Nazadnje so jo videli na Resslovi ulici v Novem mestu, od koder je peš odšla neznano kam. Pogrešana je visoka 165 centimetrov in ima kratke rdečkaste lase.

icon-expand Bernardka Novak FOTO: PU Novo mesto Bernardka Novak je začasno prebivala v Radni vasi v Trebelnem. Ko so jo nazadnje videli v Novem mestu, je bila oblečena v črna športna oblačila, rdečo majico in obuta v natikače. Policisti izvajajo številne aktivnosti za izsleditev pogrešane in prosijo vse, ki bi jo opazili ali o njenem izginotju kar koli vedeli, da jih o tem obvestijo na telefonsko številko 113 ali anonimno številko Policije 080 1200.