Ste videli Blaža Horvata iz Ljubljane?

Blaž je visok okoli 186 cm, vitkejše postave, kratkih svetlejših las in nosi korekcijska očala. Oblečen je bil v črno kratko majico in kratke kariraste hlače do kolen ter obut v temnejše copate.

Vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, Policija naproša, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Center na (01) 475 06 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.