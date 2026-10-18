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Črna kronika

Ste videli Bruna?

Cerknica, 18. 10. 2026 21.18 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Bruno Bebar

Policisti Policijske postaje Cerknica so bili obveščeni, da je pogrešan 75-letni Bruno Bebar iz Starega trga pri Ložu.

"Bruno je visok okoli 172 centimetrov, močnejše postave, kratkih sivih las, ima temnejše brke, na spodnji ustnici ima znamenje. Ponavadi je oblečen v zelen brezrokavnik in obut v pohodne čevlje," so sporočili s PU Ljubljana. Nazadnje so ga videli v nedeljo zjutraj, ko je odšel od doma. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bil najden, policija javnost naproša za informacije.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Cerknica na (01) 709 06 70, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.

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