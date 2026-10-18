Ste videli Bruna?

"Bruno je visok okoli 172 centimetrov, močnejše postave, kratkih sivih las, ima temnejše brke, na spodnji ustnici ima znamenje. Ponavadi je oblečen v zelen brezrokavnik in obut v pohodne čevlje," so sporočili s PU Ljubljana. Nazadnje so ga videli v nedeljo zjutraj, ko je odšel od doma. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bil najden, policija javnost naproša za informacije.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Cerknica na (01) 709 06 70, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.