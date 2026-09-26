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Črna kronika

Ste videli Ekrema?

Ljubljana, 26. 09. 2026 18.17 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Pogrešani Ekrem

Svojci pogrešajo 89-letnega Ekrema Športo iz Ljubljane. Policisti vse, ki bi kar koli vedeli o njem, prosijo, da jim to sporočijo.

Policisti Policijske postaje Ljubljana Šiška so bili danes obveščeni, da svojci pogrešajo 89-letnega Ekrema Športo iz Ljubljane.

Ekrem je visok okoli 170 centimetrov, suhe postave, ima rjave oči in kratke osivele lase. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v temnejša oblačila in temnejšo jakno, obut pa je bil v temno zelene superge. Od doma je odšel z vozilom znamke Citroën Xsara Picasso rdeče barve z ljubljanskimi registrskimi oznakami. Nazadnje so ga videli danes dopoldne na območju Šiške.

Gre za osebo, ki potrebuje pomoč. Ker ga z do zdaj izvedenimi ukrepi niso našli, policisti javnost prosijo za informacije.

Vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešanem, prosijo, naj podatke sporočijo najbližji policijski postaji ali Policijski postaji Ljubljana Šiška na telefonsko številko (01) 583 37 00, pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

 

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