Ste videli Ekrema?

Policisti Policijske postaje Ljubljana Šiška so bili danes obveščeni, da svojci pogrešajo 89-letnega Ekrema Športo iz Ljubljane.

Ekrem je visok okoli 170 centimetrov, suhe postave, ima rjave oči in kratke osivele lase. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v temnejša oblačila in temnejšo jakno, obut pa je bil v temno zelene superge. Od doma je odšel z vozilom znamke Citroën Xsara Picasso rdeče barve z ljubljanskimi registrskimi oznakami. Nazadnje so ga videli danes dopoldne na območju Šiške.

Gre za osebo, ki potrebuje pomoč. Ker ga z do zdaj izvedenimi ukrepi niso našli, policisti javnost prosijo za informacije.

Vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešanem, prosijo, naj podatke sporočijo najbližji policijski postaji ali Policijski postaji Ljubljana Šiška na telefonsko številko (01) 583 37 00, pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.