Ste videli Jožefa?

Kot so sporočili s PU Celje, je Jožef Terglav visok 177 centimetrov in je močnejše postave. Je sivolas s čelno plešo. Ima krajšo sivo brado in brke.

Ko je odšel od doma je bil oblečen v črno jakno znamke Jack Wolfskin in črne pohodne hlače iste znamke, obut v nizke pohodne čevlje črne barve, na glavi pa je imel temno vijoličasto pleteno kapo z napisom MONT s cofom.



Vse, ki bi ga opazili, prosijo, da jih o tem obvestijo na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03 54 26 400, na interventno številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.