Ste videli Karola Košiča?

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so prejeli obvestilo, da svojci pogrešajo 92-letnega Karola Košiča iz Ljubljane. Pogrešani je visok med 160 in 170 centimetrov, srednje postave, sivih las, ki jih po temenu nima. Oblečen je v temna oblačila, uporablja slušni aparat. Nazadnje so ga vi deli v soboto okoli 9. ure zjutraj na območju Zaloške ceste v Ljubljani.

"Gre za osebo potrebno pomoči in nujne zdravstvene oskrbe," so sporočili s PU Ljubljana. Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi moškega še niso našli, javnost prosijo za informacije. Vse, ki b o pogrešani osebi karkoli vedeli, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Center na (01) 475 06 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.