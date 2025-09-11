Ste videli Katarino? Potrebuje zdravniško pomoč

Katarino Berce so nazadnje videli danes okoli 11.30 na njenem naslovu prebivanja v Škofji Loki. Visoka je okoli 160 cm, suhe postave in ima kratke svetle lase. Oblečena je bila v roza majico s kratkimi rokavi in bež trenirko, obuta pa v svetle superge. V laseh ima lahko trak.

Mobilnega telefona nima pri sebi, prav tako ne osebnih dokumentov. Potrebuje pa zdravniško pomoč.

Ker je policisti z do sedaj izvedenimi ukrepi niso našli, javnost prosijo za informacije.

"Naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka, telefon (04) 502 37 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200," so sporočili s PU Kranj.