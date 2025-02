Ste videli, kdo je trčil v otroka, ali pa bel BMW X5, ki je zapeljal s ceste?

V prometni nesreči, ki se je v petek zgodila okoli 6.40 na regionalni cesti Domžale–Trojane v naselju Prevoje pri Šentvidu, sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in otrok kot pešec. Voznik osebnega vozila je trčil v otroka, ki je pravilno prečkal cesto, nato pa s kraja odpeljal, ne da bi mu pomagal in si z njim izmenjal podatke. Vozil je manjše terensko vozilo (podobno dacii duster) zlate, rjave ali rumene barve, odpeljal pa je v smeri Lukovice, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o dogodku, policisti prosijo, naj pokličejo na št. 113 ali Policijsko postajo Domžale na št. 01 724 65 80. Naj sam pokliče na katero od obeh številk ali se zglasi na sedežu domžalske policijske postaje, pozivajo tudi neznanega voznika.

Zapeljala s ceste, iščejo sivo škodo in črn renault

V prometni nesreči, ki se je v petek zgodila okoli 8.15 na Cesti v Gorice v Ljubljani, pa je bila udeležena voznica osebnega vozila znamke BMW X5 bele barve, ki je zapeljala s ceste in se poškodovala.