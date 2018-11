Ste videli Klemna Musulina?

Visok je okoli 170 centimetrov, ima športno postavo in rjave kratke lase. Oblečen je bil v kavbojke in temno siv pulover s črnimi črtami, obut pa v temno modre športne copate, so sporočili s PU Kranj.

V iskalni akciji sodeloval tudi policijski helikopter

Za pogrešanim je sicer že v soboto na območju Krvavca stekla obsežna iskalna akcija, v kateri je sodeloval tudi policijski helikopter. Poleg policistov in prostovoljcev so ga do poznega večera organizirano iskali tudi gasilci prostovoljnih društev, gorski reševalci in vodniki reševalnih psov. Iskalno akcija nadaljujejo danes, so sporočili.