Ste videli Luka Stepišnika iz Latkove vasi?

Stepišnik za vožnjo uporablja osebno vozilo znamke Renault Clio, sive barve, registrskih številk LJ UO 05J. 25-letnika so nazadnje videli v nedeljo na bencinskem servisu na Celovški ulici v Ljubljani.

Luka Stepišnik je visok okoli 175 cm. Ima krajše pristrižene temno rjave lase. Oblečen je v zelene športne hlače, črn pulover s kapuco in črn zimski brezrokavnik. Ko so ga nazadnje videli je bil obut v športne copate znamke Nike, bele barve, so sporočili iz PU Celje.