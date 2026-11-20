Visoka je okoli 160 centimetrov, močnejše postave, ima krajše svetlejše lase, postrižene na paž, na obrazu ima pegice. Nazadnje je bila oblečena v belo majico, črne pajkice in črno daljšo bundo.

Zadnjič so jo videli v sredo zjutraj na domačem naslovu. Od doma se je odpeljala z vozilom znamke Ford Mondeo, registrskih oznak LJ 24-GFB, bele barve.

Policisti prosijo javnost za pomoč. "Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, jo opazili ali videli njeno vozilo, naprošamo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Grosuplje na telefonsko številko (01) 781 83 80, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200," so sporočili s PU Ljubljana.