Ste videli Majo - Anastasijo Henke iz občine Ravne na Koroškem?

Domači so nazadnje videli pogrešano sinoči okoli 21.30 ure, ko je peš odšla od doma, so sporočili predstavniki Policijske uprave (PU) Celje.

Pogrešana je visoka okoli 180 centimetrov in je močnejše postave. Oblečena je v črne pohodne hlače in temnejši karirast termo flis. Ko je odšla od doma, je nosila tudi roza šal in roza kapo, so jo opisali na PU Celje. "Vse, ki so jo videli, prosimo, da nas pokličejo na telefonsko številko 113," so spodbudili.