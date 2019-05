Ste videli Marjeto?

Kranjski policisti so sporočili, da svojci pogrešajo 56-letno Marjeto Korenčan z območja Nakla. Nazadnje so jo opazili v krožišču pri gramoznici v Strahinju. Oblečena je bila v trenirko sive barve z napisom Adidas, roza športno jopico, zeleno jakno in svetle športne čevlje. Če ste jo videli, obvestite policijo.

Kam je odšla Marjeta? FOTO: PU Kranj Svojci pogrešajo 56-letno Marjeto Korenčan z območja Nakla. Zadnji stik z njo so imeli danes ob 6. uri zjutraj. Danes zjutraj so jo opazili tudi v krožišču pri Strahinju (gramoznica). Bila je peš. Marjeta je visoka okoli 165 cm. Ima svetle lase, ki segajo do ramen. Oblečena je bila v trenirko sive barve z napisom Adidas, roza športno jopico, zeleno jakno in svetle športne čevlje. Kdor jo je videl, naj podatke, prosimo, sporoči policiji na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.