Ste videli Mateja Logarja iz Maribora?

2. maja okoli 16. ure je iz psihiatrične bolnišnice v Mariboru neznano kam odšel 41-letni Matej Logar, prav tako iz Maribora. Pogrešani je visok med 175 in 180 centimetri, je srednje postave, oblečen pa je v olivno zeleno majico z dolgimi rokavi, sivo trenirko, obut pa v sive tenis copate. Ima rjave oči in neurejene lase rdečkaste barve. Pri sebi nima ničesar, so sporočili s policije.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili, policisti prosijo, da o tem obvestijo najbližnjo policijsko postajo ali pa pokličejo na telefonsko številko 113. Lahko pa pokličete tudi na anonimni telefon policije 080 1200.