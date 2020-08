Ste videli Matjaža?

Pogrešani Matjaž Šuster je bil na območju Cirkulan nazadnje viden v petek. Kot so sporočili s policije, se je odpeljal z osebnim avtomobilom Citroen C- Crosser, črne barve, registrske številke CE LH-314.



Pogrešani je visok 178 centimetrov, srednje postave, ima modre oči in kratke temnorjave lase. Oblečen je bil v črne kratke hlače in kratko majico oranžne barve z modrim vzorcem.



Vse, ki bi pogrešanega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, torej prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijski postajo ali pokličejo na telefonsko številko policije 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.