S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da svojci pogrešajo 36-letnega Matjaža Mediževca. Svojci so ga nazadnje videli v noči na soboto, ko je odšel od doma. Oblečen je bil v temno modro majico in modre kratke hlače, obut je bil v športne copate, pri sebi pa je imel nahrbtnik.