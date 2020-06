Ste videli Milana iz Žalca?

Od včeraj, 3. junija 2020, je pogrešan 82-letniMilan Špeciz Žalca. Nazadnje so ga videli včeraj, okoli 10. ure, v hotelu v Žalcu. Milan Špec je srednje postave, sivolas in zelo slabo vidi. Vse, ki so ga opazili, prosijo, da to sporočijo na telefonsko številko PP Žalec 03 713 74 00 ali na telefonsko številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.