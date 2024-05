Policisti policijske postaje Brežice so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 85-letnega Milana Milanovića iz Ulice Stanka Škalerja v Brežicah. Visok je med 180 in 190 centimetrov in ima sive lase. Nazadnje naj bi ga opazili 1. maja, ko je od doma odšel peš proti Brežicam.