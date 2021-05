Mirko Ernejčič je pogrešan od včeraj dopoldne. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v temno modro trenirko, svetlejši pulover in črn brezrokavnik. Obute je imel sive športne copate.



Kot so še sporočili s policije, ima pogrešana oseba sive lase in nosi očala. Vse, ki so ga videli, prosijo, da jih o tem obvestijo na telefonsko številko 113.