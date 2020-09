Ste videli Mladena?

Pogrešanega so nazadnje videli 10. septembra na bistriški železniški postaji. Kot so sporočili s policije, je pogrešani vitke postave, visok med 170 in 175 centimetrov, svetle polti, brez tatujev, lase pa ima pobarvane na rdečo barvo.

Ob odhodu je bil oblečen v kavbojke, modro kratko majico z rdečimi robovi na rokavih in športne copate.



Vse, ki bi pogrešanega opazili ali bi kar koli vedeli o njegovem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijski postajo ali pokličejo na telefonsko številko policije 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.