Ste videli mladoletno Ano?

Ana Pikelj je visoka okoli 160 cm, je suhe postave in ima dolge ravne svetlo rjave lase. Nazadnje je bila oblečena v bel pulover s kapuco in črne hlače.

Obute je imela bele Nike superge. S seboj je imela tudi črno torbico.

Ker je policisti z do sedaj izvedenimi ukrepi še niso našli, javnost prosijo za informacije. Vsi, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, to sporočite na najbližjo policijsko postajo ali PP Škofja Loka (04 502 37 00). Pokličete lahko tudi na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.