Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Ste videli mladoletno Ano?

Škofja Loka, 01. 05. 2026 18.42 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Ana Pikelj

Škofjeloški policisti so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 14-letno Ano Pikelj iz Gorenje vasi - Reteče. Nazadnje so imeli stik z njo 28. aprila ob 17. uri na območju Medvod. Če ste opazili pogrešano mladoletnico, to sporočite Policiji.

Ana Pikelj je visoka okoli 160 cm, je suhe postave in ima dolge ravne svetlo rjave lase. Nazadnje je bila oblečena v bel pulover s kapuco in črne hlače.

Obute je imela bele Nike superge. S seboj je imela tudi črno torbico.

Ker je policisti z do sedaj izvedenimi ukrepi še niso našli, javnost prosijo za informacije. Vsi, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, to sporočite na najbližjo policijsko postajo ali PP Škofja Loka (04 502 37 00). Pokličete lahko tudi na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.

ana pikelj pogrešana

Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
bibaleze
Portal
zadovoljna
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692