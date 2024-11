Ste videli mladoletno Džano Jašić iz Ljubljane?

Policisti Policijske postaje Ljubljana Šiška so bili obveščeni, da svojci pogrešajo mladoletno Džano Jašić iz Ljubljane. Nazadnje so jo videli okoli 16. ure na območju Šmartna.

Džana je visoka okoli 155 centimetrov, suhe postave in rjavih dolgih las. Mladoletnica je bila oblečena v črno bundo, svetle jeans hlače, črne škornje, nosi pa tudi črn nahrbtnik, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Po vsej verjetnosti ima pri sebi kolo bele barve in kolesarsko čelado bele barve.

Na širšem območju Šmartnega in okolici poteka iskalna akcija, v kateri poleg Policije sodelujejo tudi druge službe za reševanje. Ker mladoletnica z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, Policija javnost prosi za informacije.

"Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosimo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Šiška na (01) 583 37 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200," so dejali.