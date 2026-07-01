Ste videli mladoletno Linajo Bauer?

Policisti Policijske postaje Ljubljana Vič so bili obveščeni, da svojci pogrešajo mladoletno Linajo Bauer.

Pogrešana je visoka okoli 164 centimetrov, suhe postave, črnih las, postriženih na paž, modrih oči, v nosu pa ima uhan. Nazadnje je bila oblečena v belo majico, nahajala pa naj bi se na območju Laškega oziroma Celja.

Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, javnost prosijo za informacije. "Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosimo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Vič na (01) 470 09 60, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200," so sporočili.