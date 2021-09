Ste videli Moniko?

Monika Vranič je visoka približno 155 cm, tehta pa okoli 40 kg. Ima črne lase do pasu, ki so na konicah pobarvani zeleno. Je svetle polti, ima rjave oči, pod levim očesom pa ima starejšo brazgotino. Govori slovensko, angleško in nemško. S seboj ima mobilni telefon, dva manjša potovalna kovčka (eden je modre, drugi pa temnejše barve). Oblečena je v temne kavbojke, obute pa ima črne gležnjarje.

Policisti prosijo vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, naj o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon Policije, 080-1200.