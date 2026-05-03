Ste videli pogrešanega Danila Kladnika?

64-letni Danilo Kladnik z območja Ravne na Koroške se je v soboto dopoldan od doma odpeljal s sivim citroenom C3 Pluriel, registrske številke CE J7-810. Od takrat se ni vrnil, so sporočili s Policije.

Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov, suhe postave in ima kratke rjave lase. Oblečen je bil v temnejša oblačila in obut v pohodne čevlje rjave barve.

Policisti prosijo vse, ki bi opazili pogrešano osebo ali vozilo, da informacijo sporočijio najbližji policijski postaji oziroma policistom policijske postaje Ravne na Koroškem na (02) 821 62 00 ali na interventno številko Policije 113 oz. anonimno na telefonsko številko Policije 080 1200.