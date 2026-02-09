Naslovnica
Črna kronika

Ste videli pogrešano Ireno Polak?

Bled, 09. 02. 2026 21.55 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Irena Polak

Policisti PP Bled so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 38-letno Ireno Polak iz Ribnega. Če ste jo videli, o tem obvestite Policijo.

Irena Polak je bila zadnjič v stiku s svojci v nedeljo okoli 16.30, ko se je peš odpravila od doma z območja Laz v Tuhinju (občina Kamnik).

Pogrešana je visoka okoli 165 cm, je srednje postave in ima daljše rjave lase. Nosi očala. Nazadnje je bila oblečena v majico s tigrastim vzorcem in sivo krilo, obuta pa v čevlje z nizko peto. S seboj je vzela torbico z denarjem in dokumenti.

Kot so zapisali na PU Kranj, pogrešana potrebuje zdravniško pomoč. Ker je do zdaj še niso našli, javnost prosijo za pomoč.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, pozivajo, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali na policijsko postajo Bled, in sicer na telefonsko številko 04 575 72 00. Lahko pokličete tudi na 113 oz. na anonimni telefon 080 1200.

irena polak pogrešana

