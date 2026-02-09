Ste videli pogrešano Ireno Polak?

Irena Polak je bila zadnjič v stiku s svojci v nedeljo okoli 16.30, ko se je peš odpravila od doma z območja Laz v Tuhinju (občina Kamnik).

Pogrešana je visoka okoli 165 cm, je srednje postave in ima daljše rjave lase. Nosi očala. Nazadnje je bila oblečena v majico s tigrastim vzorcem in sivo krilo, obuta pa v čevlje z nizko peto. S seboj je vzela torbico z denarjem in dokumenti.

Kot so zapisali na PU Kranj, pogrešana potrebuje zdravniško pomoč. Ker je do zdaj še niso našli, javnost prosijo za pomoč.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, pozivajo, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali na policijsko postajo Bled, in sicer na telefonsko številko 04 575 72 00. Lahko pokličete tudi na 113 oz. na anonimni telefon 080 1200.