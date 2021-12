Ste videli Roka Povšiča?

Mariborski policisti so sporočili, da so prejeli prijavo o pogrešanem 42-letniku. Roka Povšiča, doma iz Limbuša v občini Maribor, so domači nazadnje videli v soboto ob 7. uri. Od doma je odšel peš. Pogrešani je suhe postave, visok okoli 170 centimetrov in težak 70 kilogramov, ima srednje dolge, temno sive lase.

Ob odhodu je bil oblečen v rdečo bundo s kapuco, modre kavbojke ali pa v črno usnjeno jakno, obut pa v oranžno rdeče superge. Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, policisti prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.