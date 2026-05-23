Črna kronika

Ste videli Tino iz Kranja?

Kranj, 23. 05. 2026 10.30 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Tina Porenta

Svojci pogrešajo 33-letno Tino Porenta iz Kranja. Nazadnje so jo videli v ponedeljek, nato pa je izginila neznano kam.

Tina Porenta je visoka 175 centimetrov in je suhe postave. Ima temne lase, ki segajo do komolcev, in modre oči.

Oblečena je v sivo jopo s kapuco, modre kavbojke in bele nizke športne copate.

Nazadnje so jo opazili v ponedeljek na območju Kranja, policisti pa so bili o njenem izginotju obveščeni včeraj zvečer.

Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi oseba ni bila najdena, policisti javnost prosijo za informacije. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka ((04) 502 37 00) ali pa pokličejo na interventno številko 113 oz. anonimni telefon Policije 080 1200.

'Dala sem mu vse ... pa me ignorira!' – Zakaj otroci pretrgajo stik s starši?
Ne želi na sestrino poroko, ker otroci niso dobrodošli. Katera ima prav?
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
Zato sta se Ramsyjeva odločila za šest otrok
Z njim Nina Pušlar pričakuje otroka
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine
Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje
Govorite vsaj dva jezika? To bi lahko močno vplivalo na vaše kognitivno zdravje
6 varnih aditivov v hrani, ki se jim ni treba izogibati
Najbolj osvežilna živila za vroče dni
Ulcerozni kolitis: ideje za prigrizke, ki ne dražijo črevesja
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
On se je kopal v denarju, sestro pa pustil živeti od socialne pomoči
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok
Ena navada vas lahko pred stresom v službi zaščiti bolj kot vadba
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Umazana klima lahko poslabša kakovost zraka v domu
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Ostani kul
Ja, Chef!
Blanca
Kmetija
