Ste videli Tino iz Kranja?

Tina Porenta je visoka 175 centimetrov in je suhe postave. Ima temne lase, ki segajo do komolcev, in modre oči.

Oblečena je v sivo jopo s kapuco, modre kavbojke in bele nizke športne copate.

Nazadnje so jo opazili v ponedeljek na območju Kranja, policisti pa so bili o njenem izginotju obveščeni včeraj zvečer.

Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi oseba ni bila najdena, policisti javnost prosijo za informacije. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka ((04) 502 37 00) ali pa pokličejo na interventno številko 113 oz. anonimni telefon Policije 080 1200.